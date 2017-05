Ci stiamo preparando per registrare un disco. Tra circa un mese ci sposteremo a Seattle e registreremo l’album quest’estate, nello stesso studio in cui abbiamo registrato il nostro terzo disco. sarà molto divertente, torneremo a casa, faremo un disco a Seattle, nella nostra città natale

Gli, per bocca del chitarrista della band, hanno annunciato che a giugno inizieranno le registrazioni del loro nuovo full length. Ecco le parole pronunciate dal musicista in un'intervista rilasciata a margine di un evento svoltosi in California.