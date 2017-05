Si avvicina a grandi passi il concerto degli straordinari! La La superband fondata da David Lowy che vede militare nelle sue fila leggende rock come John Corabi, Brian Tichy, Marco Mendoza e Doug Aldrich si esibirà aldiin quella che sarà l'unica data italiana della stagione.Con l'occasione annunciamo la prima band spalla: THE STONE GARDEN!La band capitanata da “Klod” Claudio Brolis ha messo a fattor comune l’esperienza accumulata dai propri componenti in più di 2.000 concerti, svariate migliaia di chilometri e ore di studio di registrazione per dar vita ad un progetto vitale ed energico, che culminerà ad inizio 2016 con la pubblicazione di un disco “live in studio” e una serie di concerti in tutto il nord Italia, durante i quali verranno presentati i brani scritti dalla band, oltre che a diversi classici AOR.Il background di tutti gli stone garden non da adito a dubbi: sarà puro rock in stile 70s.