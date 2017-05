Alle ore 10 di venerdì 12 maggio

Alle ore 10 di domenica 14 maggio

ha da poco svelato nuovi dettagli sul suo ultimo album “”, in uscita il prossimovia, ().Secondo quanto dichiarato dallo stesso” è ispirato agli album progressive pop che hanno avuto particolare importanza nella sua giovinezza, ( ad esempiodidideidei).Tra i temi trattati nelle undici canzoni troviamo il caos paranoico della nostra era e osservazioni sulla vita quotidiana dei rifugiati, terroristi e fondamentalisti religiosi.ha inoltre annunciato un nuovo tour nei primi mesi del 2018 e sono previste due date in Italia:la prevendita dei biglietti sarà avviata on line sul sitoe tramite Call Center.la prevendita dei biglietti sarà avviata anche presso i punti venditaEcco una prima anteprima intitolataQuesta invece la tracklist del full-length: