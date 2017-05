Forse molti non sapevano neanche il suo nome maè stato una parte della Storia del Rock mondiale. Proprietario di due locali storici del scena rock losangelina, ile il, è morto all'età di 93 anni.Nato a Sepino, in provincia di Campobasso, e trasferitosi negli USA con la famiglia all'età di quattro anni, iniziò come imprenditore aprendo diversi ristoranti a Chicago, per poi trasferirsi a Los Angeles e scegliere la Sunset Strip come suo quartier generale.Coi suoi locali contribuì al lancio delle carriera di artisti quali Motley Crue e Guns N' Roses, Metallica, Soundgarden, Nirvana, Aerosmith e tanti altriMa fudei, con la sua presenza fissa al locale dove lo si poteva trovare a consumare Jack Daniel's e Coca Cola o a giocare con le slot machines, a dare nuovo slancio al Bar e a lui è dedicata una statua commemorativa davanti al Rainbow