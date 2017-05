Contrariamente a quanto annunciato ( e a quanto da noi pubblicato ad Ottobre dell'anno scorso ) il nuovo album deientro la fine del 2017 pare proprio che non ci saràAd annunciarlo è un secco tweet apparso sulla pagina dell'account Twitter ufficiale degli A Perfect Circle (gruppo in cui militano il frontman dei Tool, Billy Howerdel, Matt McJunkins, Jeff Friedl e l'ex-Smashing Pumpkins James Iha) .Alla domanda di un fan se fosse pronto un disco nuovo degli A Perfect Circle nell'annata, è esguita una secca risposta:FalsoQuando un altro fan ha scritto "" la risposta è stata:Falso anche per i Tool@mcnab_ Not true— A Perfect Circle (@aperfectcircle) April 23, 2017@wikipushing @mcnab_ @Tool Also not true— A Perfect Circle (@aperfectcircle) April 23, 2017A buon intenditore, poche parole ...