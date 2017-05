Un uomo qualunque annoiato dalla vita che, provato, decide in una serata anonima di lanciarsi nel vuoto. Non appena stacca i piedi da terra il tempo per lui si congela: ogni istante si dilata e viene percepito come se durasse ore, se non giorni. È in questo tempo immobile, letteralmente sospeso, che si dipanano le 11 tracce del nuovo albumdella band metal, uscito in questi giorni e disponibile in versione digital download su iTunes.La band nasce dall’inusuale incontro fra professionisti attivi sulle due coste dell’Atlantico. Fondata dal musicista Silk, italiano, e dal cantante statunitense Tommy Arteo, dediti rispettivamente a composizione e arrangiamenti e ai testi, la band è composta dal batterista The Rock, dal bassista O.B.I. e dal chitarrista Dave Banana: pseudonimi sotto i quali si nascondono in realtà artisti che da anni calcano la scena in USA ed Italia.Prodotto dallo studio milanese meda36 Frozen in Time, che è il frutto di un intenso lavoro sviluppato in oltre due anni, è stato registrato per metà a Milano e per metà a Orlando, in Florida.Fra le tracce spicca il brano Wake Up Call, colonna sonora di un video andato in onda sull'emittente CNN in memoria delle vittime dell'attentato al Pulse di Orlando del Giugno 2016. É inoltre presente la cover All Along The Watchtower di Bob Dylan, opportunamente rivisitata nello stile della band: un metal molto compatto che affonda le proprie radici nella vecchia scuola dei grandi nomi degli anni Novanta.La rispettosa rilettura di questi riferimenti si arricchisce di sonorità che risultano più attuali grazie anche all'evoluzione delle tecniche di ripresa e composizione. Si spazia da sonorità aggressive e tempi complessi con l'utilizzo di cori come in Be The Change a sonorità più dark come in Luctor Et Emergo, da brani molto lunghi ed articolati che, da soli, raccontano una storia nella storia come in Living A Dream, a brani più diretti come la title track.Per quel che concerne i testi Here and Now, la prima traccia, appare come una dichiarazione d’intenti, che introduce in maniera esplicita alla vicenda su cui si centra la narrazione, ancor più apertamente condensata da Frozen in Time. L’energia lucida e potente di Luctor et Emergo e la quieta fiducia che promana da Follow sembrano guidare al lieto fine con il quale si chiude il coinvolgente viaggio, affidato alla malinconica ballad Do You Believe: una conclusione che coincide con la presa di coscienza di una vita spesa bene.Tracklist completa di Frozen In Time:Durata: 52 minuti