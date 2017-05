Tornano i Raw Power con un nuovo disco, e potremmo fermarci qui.

Ci sono diverse novità invece che accompagnano l'uscita di "", prima tra tutte la scelta di farsi affiancare da, label Italiana, sia per registrazione e mixaggio presso gli studi di, sia per l'uscita fisica e digitale. Le grafiche del nuovo album sono state create dall'Artista Americano, molto stimato daie lo dimostra il fatto che ha già realizzato diverse copertine in passato tra cui "", "" e la compilation "", inoltre non potendo utilizzare la sua penultima opera come copertina di "" è stata comunque realizzata una t-shirt intitolata "" che è uno dei pezzi più significativi di appunto ""." e' un disco devastante, 15 tracce che suonano enormi e in cui la band da del suo meglio. Sempre compatti, senza paura, corrono veloci a suon di bordate! "" conferma, a chi ancora ne avesse bisogno, che isono l'HC Internazionale, hanno scritto capitoli della sua storia e ancora hanno qualcosa da dire, nonostante gli anni, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, perché per i" è un luogo che prima o poi attende tutti...o forse ognuno di noi sta già vivendo nel proprio "".I RAW POWER SONO TORNATI.“INFERNO”USCITA ITALIANA : 5 MAGGIO 2017 (IndieBox Music /Self Distribuzione)USCITA MONDIALE: 9 GIUGNO 2017 (Demons Run Amok Entertainment)