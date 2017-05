Comunicato StampaDirettamente dall’Australia, tornano in Italia gli, una delle rock’n’roll band più esplosive degli ultimi anni ed eredi naturali degli AC/DC. La band sarà in concerto all’il prossimo 15 giugno per l’unica data italiana.ha il piacere di annunciare che saranno i nostri Fake Idols il support act dell’evento! La band ha pubblicato il nuovo albumlo scorso 16 settembre per Scarlet Records, con la partecipazione di Damna (Elvenking) e Phil Campbell (Motorhead).AIRBOURNE + FAKE IDOLSGiovedì 15 Giugno @ Arena Alpe Adria ore 19.00