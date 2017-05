Il mini tour italiano dell'ex batterista degli, è annullato.Questo il comunicato ufficiale:e."Chi avesse già comprato il biglietto potrà richiederne il rimborso con le seguenti modalità:• Biglietti acquistati presso un punto vendita Ticketone: il rimborso potrà essere richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.• Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con ritiro sul luogo dell’evento: il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.• Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con spedizione a casa tramite corriere espresso: il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 5 giugno 2017 (fa fede il timbro postale) all’indirizzo TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19, 20124 Milano (C.A. Divisione Commercio Elettronico).I termini per tutte le richieste di rimborso sono fissati tassativamente entro e non oltre il 4 giugno 2017.– ANNULLATO!Fontaneto d’Agogna (NO), Phenomenon – SR 229– ANNULLATO!Pinarella di Cervia (RA), Rock Planet – via Tritone, 77