L'experimental neofolk/ambient projectha pubblicato il suo disco d'esordio "". Il progetto Christine è nato alla fine del 2015 dalla mente di(chitarrista degli Aseptic White Age), dall’esigenza di trasformare un’esperienza vissuta in vibrazioni. Questo primo lavoro è il racconto in cinque capitoli di un coma, di uno stato di profonda incoscienza. L'album si presenta con frequenti cambi dinamici in cui neofolk, ambient e jazz sono elegantemente miscelati. Circa questo nuovo lavoro, lo stesso Marco spiega: “'”."All Those Years We Weren't Together" artwork e tracklistAscolta "All Those Years We Weren't Together" via SPOTIFY Acquista la tua copia digitale ora via ITUNES Acquista la tua copia fisica ora QUI