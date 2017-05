MOTIONLESS IN WHITE PUBBLICANO IL NUOVO ALBUM “GRAVEYARD SHIFT” VENERDÌ 5 MAGGIO (in uscita in Italia solo in versione digitale)

Per il loro quarto album in studio dal titolo “Graveyard Shift”, il primo per la Roadrunner Records, i Motionless In White — Chris Motionless [Voce], Ricky Horror [Chitarra], Ryan Sitkowski [Chitarra], Ghost [Basso] e Vinny Mauro [Batteria] — si sono radicati ancora di più nella tendenza musicale dilagante della loro città natale. “Veniamo da una piccola città operaia”, commenta Chris, “per dieci anni ci siamo dedicati al raggiungimento dello scopo che ci eravamo prefissati, fare cioè ciò che più amiamo. I confini entro cui siamo cresciuti e i fan che li animano ci hanno accompagnato lungo questo percorso. ‘Graveyard Shift’ è su questa etica del lavoro e ai sentimenti che le ruotano attorno. Abbiamo realizzato che, se tieni duro senza farti scoraggiare e hai la forza e la passione per sopportare il trascorrere del tempo, prima o poi otterrai ciò che hai sempre sognato”.“Graveyard Shift” è stato registrato nel 2016 a Los Angeles, con il produttore e collaboratore di lunga data Drew Fulk (Emmure, Crown The Empire).Ovunque nelle 12 tracce, “Graveyard Shift” unisce diverse facce di un’unica realtà. Dall’oscura “Necessary Evil” (feat. Jonathan Davis) all’ipnotica e divertente “Not My Type (Dead As Fuck 2)” (ode a Danny Elfman), l’album si dimostra assolutamente imprevedibile.L’artwork dell’album è stato selezionato tra oltre 2000 proposte raccolte attraverso un esclusivo contest (realizzato in collaborazione con Creative Allies) che ha coinvolto i moltissimi fan della band. Il vincitore, Crystal Johnson, ha creato la cover dell’album e altri elementi del booklet.“Graveyard Shift” segue “Reincarnate” del 2014, album che ha debuttato alla posizione #1 della classifica Top Rock Albums di Billboard e alla posizione #9 della classifica SoundScan/Billboard 200.I Motionless In White celebreranno la pubblicazione del nuovo album con un lungo tour. Attualmente on the road in America con gli In This Moment, i Motionless In White saranno a giugno in Europa. Unica data italiana: il 14 giugno al Circolo Magnolia di Milano per la prima edizione dell’In.Fest.TRACK LISTING:1. Rats2. Queen For Queen3. Necessary Evil (Feat. Jonathan Davis)4. Soft5. Untouchable6. Not My Type: Dead As F*ck 27. The Ladder8. Voices9. LOUD (F*ck It)10. 57011. Hourglass12. Eternally YoursPer maggiori info vai su