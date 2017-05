TWELVE FOOT NINJA

Tutti i dettagli delle quattro date in Italia di questa settimana

Il momento è arrivato. I TWELVE FOOT NINJA arrivano per la prima in Italia per quattro show imperdibili. L'Outlier Tour 2017 sbarca nella Penisola dopo aver percorso gran parte dell'Europa a supporto dell'ultimo album della band Outlier uscito nel 2016.Si inizierà da Torino mercoledì 3 maggio e seguiranno poi Roma, Calenzano (FI) e infine Milano. Special guest dell'intero tour sono i francesi Uneven Structure, altra band di grande valore tra tech metal e progressive rock, davvero da non perdere.Oltre a loro ci saranno numerosi opening act che arricchiranno ulteriormente gli show tra cui Anewrage, The Human Tornado, Omega, We Survived The Maya e Under The Bed.Di seguito orari, bill, link alle prevendite info di tutti gli show.Apertura porte: 20:30We Survived The Maya: 21:15Uneven Structure: 22:05TWELVE FOOT NINJA: 23:15Biglietti -> Disponibili in cassaApertura Porte: 20:45Omega: 21:15Uneven Structure: 22:00TWELVE FOOT NINJA: 23:00Apertura Porte: 20:30The Human Tornado: 21:00Under The Bed: 21:40Uneven Structure: 22:30TWELVE FOOT NINJA: 23:40Apertura Porte: 21:00Anewrage: 21:45Uneven Structure: 22:35TWELVE FOOT NINJA: 23:45