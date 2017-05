I thrasher savonesientrano in studio per registrare l'album che festeggia i vent'anni di nascita della band.L'album conterrà cinque brani inediti e tre versioni registrate di pezzi estratti dai precedenti album. Per l'occasione verrà inciso presso il Blackwave Studio di Fabio Palombi a Genova. Tra i brani inediti, ci sarà un brano scritto da Vittorio Mazzoni insegnante di chitarra, scomparso prematuramente lo scorso anno. Il pezzo è stato terminato dalla band proprio per celebrare la memoria di Mazzoni. I brani ripercorreranno la storia dei Last Rites con accenni più tecnici, death melodico, non mancherà comunque la componente thrash tipica della band.Facebook: