, che quest'anno è anche partner ufficiale del Web Marketing Festival 2017 di Rimini, dà il via a una serie di workshop dedicati alla relazione tra mondo della musica e mondo del marketing, per cercare di aiutare le bands emergenti a smettere di essere tali, grazie a un po di conoscenza applicata e strategie utili usate da tempo da aziende e grosse realtà economiche.Il tema del workshop sarà "" e mira a rispondere a una domanda: "".Le famosissime 22 leggi verranno spiegate una ad una e illustrate con esempi pratici, in modo da poterle capire veramente e applicare nella vita di tutti i giorni nei vari progetti musicali di ognuno.L'evento si terrà ile sarà limitato a, per poter lasciare spazio alle domande di ognuno. Potete trovare info e biglietti QUI