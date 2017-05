THE MORNING IS FOR SLEEPING: GUARDA IL VIDEO DI "HOLLYWOOD" VIA MUSIC AND RIOTS MAGAZINE!



IL NUOVO ALBUM "IN TRUTH AND LIES" DISPONIBILE DAL 19 MAGGIO VIA THIS IS CORE!

L'alternative metal band The Morning Is For Sleeping ha pubblicato oggi in esclusiva su Music And Riots Magazine un nuovo video tratto dal singolo "Hollywood". La traccia è il primo singolo estratto dal nuovo album "In Truth And Lies", disponibile dal 19 maggio via This Is Core. Circa il nuovo singolo la band spiega: "'Hollywood' è il singolo che anticipa 'In Truth And Lies', il nuovo album dei The Morning Is For Sleeping in uscita a maggio. Un brano che racconta delle difficoltà nel voler abbandonare situazioni di vita semplici ma purtroppo illusorie, facendo scelte alle quali segue un duro impatto con una realtà a cui è difficile adattarsi. Perché ognuno vuole fuggire dalla sua piccola Hollywood". Guarda il video qui "In Truth And Lies" artwork e tracklist01 Intro02 Behind The Door03 Hollywood04 King Of Nothing05 Find, Lose, Learn06 Trust Me, I'm A Liar07 Here Comes The Light08 Unkown We Are09 Graves Of Despise10 For You