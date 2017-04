Cambio di line-up in casa Sviet Margot. Il batterista Aldo Moccia nel gruppo dal 2014 lascia la band dopo aver inciso un disco e due singoli che saranno a breve resi pubblici. Al suo posto entra in formazione Mario Talocco che sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 maggio nel corso dello show che gli Sviet Margot terrano al Jailbreak di Roma. Concerto che sancirà l'esordio live del nuovo batterista. La band ringrazia Aldo Moccia per il contributo dato in questi anni. Tiziana Giudici voce solista della band commenta così l'ingresso del nuovo membro: "Siamo molto felici di avere Mario negli Sviet Margot. Ha tanta determinazione e grinta!".