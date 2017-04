'Mourning Palace (live at Wacken)

Oggi i giganti norvegesi del black metal sinfonicopubblicano l’attesissimo BluRay/DVD dal vivo “”.In questa colonna sonora dell’apocalisse nuova di zecca che è “Forces Of The Northern Night” sarete testimoni di due concerti diversi: quello di Oslo del 2011 e l’intera esibizione al Wacken Open Air nel 2012 con quasi 100 musicisti coinvolti. Questo è solo l’inizio del grande ritorno dei DIMMU BORGIR, poiché nella seconda metà del 2017 Shagrath, Silenoz e Galder pubblicheranno finalmente il loro nuovo album in studio, dopo ben sette anni di silenzio!“Forces Of The Northern Night” può essere ordinato in formato fisico e digitale:Quest’autentica combinazione di eleganza e stravaganza ha rappresentato per i fan una naturale evoluzione, ma sono stati necessari tempo, arrangiamenti e impegno per trasformare in realtà questa gigantesca produzione e offrire ogni sera 90 strabilianti minuti di set.I concerti ripercorrono i classici della discografia del gruppo, da ‘Mourning Palace’ a ‘Puritania’, passando per ‘Gateways’… I norvegesi DIMMU BORGIR sanno come lasciarsi alle spalle nient’altro che le ceneri.