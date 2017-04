Di qualche settimana fa la notizia di una incredibile collaborazione tra, leggenda italiana del techno/death metal e, super quartetto di archi e fiati.Rilasciato oggi il videoclip ufficiale di "", originariamente presente nell'album "Tribe" del 1996, definito da molti un vero e proprio capolavoro del metal internazionale.Il brano, disponibile anche su tutte le piattaforme di download/digital streaming, rivive oggi in un nuovo arrangiamento orchestrale e in un videoclip costruito e potente, la cui regia è siglata magistralmente da Beppe Platania ed Andrea Larosa per Lucerna Film.