Stiamo lavorando su nuovo materiale musicale. Ho fatto ascoltare qualcosa a Slash e Duff e gli è piaciuto… magari potrebbero suonarlo su disco.

Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito, tuttavia una dichiarazione di, rilasciata lo scorso anno a NME, fa pensare che qualcosa potrebbe accedereInoltre in una foto postata sulla pagina Facebook di Marshall Amps possiamo vederein uno studio di registrazione.Da qui si sono scatenati ulteriori rumors su un eventuale nuovo album deiIntanto come riportato da, ilha finora fatto registrare incassi per ben 230 milioni di dollari sin dal suo inizio ad aprile 2016.Ad oggi la location ad aver realizzato il maggior incasso complessivo è ilcon ben 100.177 biglietti staccati in due serate per un totale di circa 11,6 milioni di dollari.La data italiana è prevista per il