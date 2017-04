I grandihanno finalmente rivelato alcuni dettagli sul nuovo album al quale stanno lavorando da tempo.Il 15° lavoro in studio si chiamerà "" ed uscirà prima dell'estate via Nuclear Blast.Ecco le dichoiarazioni di Greg Mackintosh (chitarra):Le registrazioni sono state fatte all' Orgone Studios in Woburn, England, col produttore Jaime Gomez Arellano, che già produsse il 2015’s "Sarà il primo album col drummerche è entrato nella line up nel 2015, sostituendo Adrian Erlandsson, che ha lasciato per altri progetti tra i quali At the Gates e The Haunted.Seguiranno maggiori informazioni appena possibile, stay tuned!