I modenesihanno da poco annunciato le prime date del tour in supporto a “”, ultimo album della band.Queste le date confermate:Rock Out-Cazzago San Martino (BS)Milady Metal Festival - First Edition - Arci Tom (MN)Spring Of Darkness V - Pianoro Factory (BO)Straevilfest - Borgosatollo (BS)Isola Rock - Isola Della Scala (VR)