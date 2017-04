Direttamente da Berlino e adesso band di spicco nell'industrial metal, gliarriveranno alIl 6 maggio faranno scalo per una tappa del loro lungo tour in giro per l'Europa.E' il progetto musicale che Patrick Lange (ex Corvus Corax, Tanzwut e Schelmish) fondò nel corso del 2009 e che conta tre album in studio, di cui l'ultimo nel 2016,''Ultra''.La band ha un industrial metal puro, spicciolo, moderno, che fa capo alla Neue-Deutsche-Härte, fortemente influenzato dai Rammstein, sia nella composizione musicale, sia in ciò che i testi esprimono.Oltre a ''Ultra'', proporranno anche altri estratti da ''Ave Maria'' e ''Olympia''.Formazione: Hermann Ostfront - voice, Gernhardt von Brün - guitar, Siegfried Helm - guitar, Wilhelm Rotlauf - bass, Eva Edelweiß - keyboards and percussions, Fritz Knacker - drums.Glisi sono formati nel corso del 2005, hanno collezionato concerti e sono molto apprezzati. Adesso, dopo varie vicende e cambi di line up, eccoli pronti ed energici per ripercorrere a colpi di note le tappe più significative del sestetto tedesco.Line up: Andrea Bauco (voice), Luigi Ranieri (guitar), Simone Messineo (guitar), Paolo Sonni (bass), David Folchitto (drums), Daniele Benedetti(synth, keyboards).A seguire... Dj Set By Metamorfosi a cura adi Dj Ant.Sabato 6 maggio 2017Apertura cancelli ore 20,00Inizio Live ore 21,30Ingresso 10 €Locale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 450, 163, 409Metro B1 Santa Maria del Soccorso o Ponte Mammolo