, batterista della death metal band, l'ultimo a destra nella foto, è morto a seguito di una caduta mentre svolgeva il suo lavoro di pompiere nei Queens, New York.Secondo quanto riportato dal New York Daily News, testimoni oculari hanno riferito che Tolley ha mancato la scala mentre si spostava dal tetto sul quale era andato per un soccorso.Aveva solo 42 anniTolley è stato batterista degli Internal Bleeding dalla loro formazione nel 1991 ( il loro debut album "t" è uscito nel 1995 )I membri del gruppo hanno postato la notizia sui social:R.I.P. William