Il team del Rock My Life Festival 2017, kermesse alla sua prima edizione, ha annunciato il nome della terza band confermata. Sul palco deci saranno anche gli, che si esibiranno nella seconda giornata del, insieme ad altri nomi che presto saranno resi noti.I livornesi Hot Cherry prendono vita nel 2009 e dall'anno successivo danno inizio a una intensa attività live che li ha portati anche ad aprire i concerti die altri, con una line-up che, nonostante il buon riscontro di pubblico, si è andata sfaldando nel 2012 – rilasciando comunque il singolo '' l'anno successivo.L'unico membro rimasto, il vocalist, nel 2014 prende in mano la situazione e inizia a valutare vari musicisti nella scena locale, mantenendo la line-up anonima fino alla pubblicazione dell'album ', uscito nel 2016.Negli Hot Cherry il buon Jacopo si è circondato da alcuni musicisti e amici attivi da più di un decennio nel panorama rock'n'roll toscano e propongono un massiccio hard rock / stoner con marcate influenze metal. Nell'attesa di vederli dal vivo potete gustarvi il videoclip di 'Scar In The Brain', singolo di lancio del loro ultimo album:Gli Hot Cherry, dunque, si uniscono ai già annunciati(da Ravenna) e(da Milano), per i due giorni di Rock che movimenteranno la splendida Maremma toscana! Ricordiamo che i primi dieci che si presenteranno in cassa riceveranno un cd a testa di bands italiane rock e metal offerti daAll'interno della suggestiva area, immersa nel verde, ci saranno punti di ristoro e banchetti di merchandise. A breve saranno resi noti maggiori dettagli circa orari, biglietti e altro.