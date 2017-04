Il debut album dista ricevendo notevoli feedbacks in giro per il mondo da media specializzati e fans del genere! Ecco alcune citazioni tratte dalle ottime recensioni a mezzo stampa ricevute sino ad ora:". - Kieran Dargan / Fireworks n. 78 (Spot on review - UK)." - Denis Abello / Melodicrock.it (81/100 - Italia)" Francesco Cacciatore / Rock Rebel Magazine (5/5 - Italia)" - Alicia Albertos / ViriAOR (8/10 - Spagna)." - Diego Gonzalez / Rock & Prog (8/10 - Argentina)" - Vassilis Hassirtzoglou / Heavy Paradise (8,5/10 - Grecia)Street Symphonies Records è felice di celebrare questi sontuosi riscontri con il rilascio di una nuova full track su Youtube, la emozionante ballad "".Il debut album di Viana sta inoltre raggiungendo notevoli risultati di vendita, ed è vicino ad andare fuori stampa nella sua versione in CD. Per acquistare la vostra copia (sino ad esaurimento scorte):CD:DIGITALE:VIANA nel web:STREET SYMPHONIES RECORDS nel web: