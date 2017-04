Siamo orgogliosi di annunciare che glihanno appena firmato un contratto con l’etichetta greca Sleaszy Rider Records , sotto la quale uscirà, i primi di giugno, il loro album di debutto “”!L’album è stato registrato al Magnitude studio di Seregno con la collaborazione del produttore artistico e manager(chitarrista dei) e a breve sarà comunicata la data di uscita.Glinascono ufficialmente nel Febbraio 2008 a Monza, con la formazione con cui si presentano ancora oggi:Nei primi anni di attività, la band alterna l'esecuzione di classici rock/metal alla stesura dei primi brani inediti e muovono i primi passi sui palchi di alcuni locali in Lombardia (Honky Tonky, The Flag, Midian di Cremona, Tunnel Club e Black Hole di Milano, Woodstock di Grandate, Blue Rose Saloon).Con la composizione dei nuovi brani, collaborano con la web-series “” fornendo due inediti come sigla iniziale e di chiusura della prima stagione molto seguita su youtube, arrivando a totalizzare in poco tempo oltre 15000 visualizzazioni. Gli Outrider incrementano l’attività live ad alcuni importanti festival regionali in apertura a band di fama internazionale del calibro di Lacuna Coil, The Sword, Alterya, The Fire e Adam Bomb.Di seguito gli appuntamenti della band confermati ad oggi:Foundations tracklist: