dà il benvenuto nel roster al progetto Melodic Death/Black Metal di, per la promozione del debut album omonimo.Lo studio projectnasce nel settembre del 2016, quando l'unico membro ufficialedecide di comporre dei brani seguendo stili di composizione inusuali per il metal, come i madrigali medievali. Ogni parte, comprese le batterie, viene composta da Andrea, che si è fatto le ossa in alcuni gruppi locali, cercando sempre di trovare un sound riconoscibile.Il nome del progetto deriva da un racconto breve di, intitolato appunto "", e rende subito evidente la passione di Andrea per la letteratura gotica, che caratterizzerà anche parte dei testi del primo brano del disco.Attualmente è già iniziata la stesura delle canzoni del secondo album, che richiederanno uno studio approfondito di teoria musicale, essendo caratterizzate da sonorità tipiche della dodecafonia, stile compositivo ideato danei primi anni del 1900. L'intento di questo studio è addentrarsi nella ricerca di un sound sempre più complesso e ricercato, cercando di superare i confini dei "dogmi" in cui spesso si ricade suonando un genere già esplorato in lungo e in largo come il metal.”:Il primo e omonimo album, pubblicato nel marzo del 2017, è incentrato sul Melodic Death Metal classico, introducendo in modo sperimentale le strutture dei madrigali, abbinate a sonorità tipiche del genere. Il concept principale dell'album è incentrato sulla letteratura, gotica per quanto riguarda brani come “”, “” e “”, che si ispirano a opere di. Un'altra corrente culturale che ha influenzato le liriche di questo album è lo “”, percepibile nei testi di “” e “”, ispirati a opere die a. Altri brani come “” e “” contengono in realtà una morale, secondo la quale, per reagire a situazioni critiche, cede al male e corrompe il proprio animo. Infine, come esempio di utilizzo delle strutture dei madrigali, i due brani “” e “” sono stati composti seguendo proprio questi principi, di fatto questi brani si evolvono in parti a più "voci" rappresentate dalle chitarre, senza la tipica struttura basata su strofe e ritornelli. Il titolo “” corrisponde proprio a una struttura tipica del madrigale.Web: