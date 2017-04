"Sound Ground Circle Night": Browbeat, OneLegMan, Sexperience live a Reggio Emilia

Venerdì, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, tre band della scena underground locale. L'evento organizzato dallo staff, in collaborazione con, e avrà come nome. Vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj set fino alla chiusura. L'evento si svolgerà presso, Via del Chionso, 42100, Reggio Emilia. Dalla voglia comune di riportare a Reggio Emilia eventi live alternativi di nasce: Per la prima data, sul palco del, troveremo: (Hardcore Legend da Modena) (Alternative Metal da Reggio Emilia) (Alternative Metal da Cremona) Dopo i concerti Alternative / Rock / Metal dj set: