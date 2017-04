Online anche il terzo trailer di "", il tanto atteso doppio dvd deiin uscita il prossimoIl DVD comprende sia il leggendario concerto di Oslo,con lae i cori, che l’esibizione al, con più di 100 musicisti sul palco.Di seguito il trailer." è disponibile nei seguenti formati:- 2 BluRay-Digibook (Live in Oslo & documentary + Live at Wacken)- 2 DVD-Digibook (Live in Oslo & documentary + Live at Wacken)- 2 CD-Digi (Live in Oslo)- 2 BD + 2 DVD + 4 CD-Earbook (Live in Oslo BluRay, DVD & audio CDs + Live at Wacken BluRay, DVD & audio CDs)- 2 LP (black) in gatefold (Live in Oslo)- 2 LP (white) in gatefold (Live in Oslo)- NB Earbook Deluxe (Live in Oslo BluRay, DVD & audio CDs + Live at Wacken BluRay, DVD & audio CDs, incl. A1 poster + silver mirror board artwork)