"Rebel Circle Night": Logical Terror & Karmian live in provincia di Reggio Emilia

Sabato 15 aprile 2017, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana. L'evento organizzato dallo staffe avrà come di consueto il nome. Vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj set fino alla chiusura. L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, 42049, Sant'Ilario d'Enza (RE).Genere: Orchestra/ Modern MetalProvenienza: ModenaDopo un intenso processo di songwriting, i Logical Terror entrato gli studi nella prima metà del 2010, con i produttori Dualized e Eddy Cavazza per la disfunzione di produzione (FEAR FACTORY, MNEMIC, Grenouer),album di debutto "Almost Human" è stato pubblicato da American label Reality Entertainment (Sybreed, Divinità, WASP), che ha firmato la band per un accordo di distribuzione digitale in tutto il mondo.Nel maggio 2011 "Almost Human" è pubblicato in U.S.A. e in tutto il mondo sui principali negozi online come iTunes, Amazon, Napster e molti altri. La band inizia una lunga serie di concerti promozionali, condividendo il palco con artisti internazionali come Sepultura, ARCH ENEMY, SOILWORK, Darkane, Primal Fear, Engel, MNEMIC, RAUNCHY, Destrage, Neurosis, Tasters, Empyrios e altro.Durante febbraio 2016 firmano con Darktunes Music Group; Il nuovo imminente secondo album, con ospiti speciali alla voce Jon Howard dal Threat Signal, e Bjorn Strid da SOILWORK, uscirà a maggio dal Soulfood Music Distribution.Genere: Swedish Death MetalProvenienza: ModenaIl gruppo è nato nel 2005 sotto il nome di "When the Storm Broke". Le prime canzoni furono scritte, ma dopo molti cambi di line-up il gruppo si sciolse, dopo un demo, nel 2009. Nel 2011 i membri fondatori (Barra, Leone, Badiali) contattano il cantante, ex Bad To The Bone, Andrea Bertolazzi. I quattro rifondano la band sotto il nome Karmian, il suono diventa swedish death metal. Dopo alcune date nel nord italia, nel 2012 il progetto si completa del bassista Andrea Sirignano. Il gruppo registra allo Zeta Factory Studio, tramite Dysfunction Production, l'EP Ways of Death, disponibile in tutto il mondo dal 9 Luglio 2012. Il 2013 è stato un anno di concerti, al termine del quale Sirignano lascia la band. Gabriele Gabrieli diventa il nuovo bassista. Dopo un tour europeo e durante una attività live incessante, i Karmian stanno lavorando al loro primo album, disponibile nel tardo 2015.Informazioni sul locale: