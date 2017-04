Tornano finalmente in Italia glidel leggendarioIl quartetto di Chicago, tra i più amati dal pubblico hair metal, nel corso degli anni ha pubblicato una ventina di album tra inediti e live, suonando ininterrottamente in giro per il pianeta e mantenendo nel tempo un seguito leale e devoto.Quest'ultimo paio di anni ha sancito una sorta di rinascita per la storica band hard rock: una nuova, fantastica line up ( conex-) ad accompagnare il talento dello storico fondatore, un nuovo contratto con lae una serie di tour di alto profilo hanno contribuito a farli tornare di prepotenza al centro dell'attenzione del pubblico rock melodico.Insieme a loro gli straordinari: guidati dal carismatico singer, la band - che annovera tra le proprie fila anche l'ex-- è una delle band che negli ultimi anni più si è fatta notare nella scena rock d'oltreoceano: due acclamatissimi album e ripetuti tour mondiali che li hanno visti dividere il palco con mostri sacri come Alice Cooper, Slash, Buckcherry, Fuel, Hardcore Superstar li hanno fatti diventare a tutti gli effetti una band di culto.Queste le date esatte: