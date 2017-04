Finalmente è arrivato il momento per glidi presentare al pubblico i brani di “”, l’ultimo lavoro in studio della band che ne sancisce definitivamente il ritorno dopo ben 22 anni.Uno degli album più attesi del metal italiano, a pochi giorni dalla sua uscita ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica.L’appuntamento è fissato per Sabato 15 Aprile 2017, presso il Circolo Colony; per l’occasione il combo Bresciano ha studiato uno show speciale che ripercorrerà tutta la propria carriera, quindi, oltre ai brani della nuova pubblicazione verranno eseguiti anche i classici che hanno reso gli IN.SI.DIA mai dimenticati dai loro fan.Quasi due ore di spettacolo per una serata assolutamente da non perdere per gli amanti del genere.Per cominciare un evento del genere nel migliore dei modi, prenderanno parte alla serata anche GAME OVER e NETHERBLADE.All’interno del locale saranno presenti banchi con merchandise/CD delle band presenti e sarà possibile acquistare le copie di “Denso Inganno”Di seguito gli orari:Ingresso 10€IN.SI.DIA Official FB PagePUNISHMENT 18 RecordsMusic Ink Studio