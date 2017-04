, che non pubblicano un album dal 2009, hanno dichiarato di avere pronte decine di canzoni per quello che sarebbe il loro settimo discoIn una intervista con Bucksttabu, il chitarrista Kruspe e l’altro chitarrista Paul Landers hanno parlato di un nuovo album ma non si sono sbilanciati sulla possibile data di uscita.Ha detto Kruspe: ", mentre Landers ha aggiunto: "."