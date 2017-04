JANICK GERS NON PARTECIPERÀ AD AMICI. Parteciperà al programma un artista di nome Janieck, il cui nome è stato confuso con quello più noto del chitarrista degli Iron Maiden.



Purtroppo (o per fortuna) Janick Gers non sarà l'ospite internazionale di Amici di Maria De Filippi.

C'è stato un errore di persona, in quanto invece presenzierà Janieck. Naturalmente, essendo il chitarrista dei Maiden più famoso, molte testate hanno erroneamente confuso il nome con quello del vero ospite.

Nella giornata di oggi si è sparsa la notizia che il chitarrista degliavrebbe dovuto partecipare ad una puntata del programma dila notizia è stata subito ripresa da più parti, organi di stampa e soprattutto webzine metal, peccato però che si tratti di una "bufala"Come si può leggere sulla pagina Facebook Iron Maiden Italy and Glory Sempre sulla pagina Facebook Iron Maiden - Italy and Glory potete trovare ulteriori dettagli!A parte il fatto che NON si è trattato di un pesce d'aprile in ritardo, resta inspiegabile come webzine del settore non si siano preoccupate, di verificare che la notizia fosse o no vera, prima di pubblicare la news.