Si terrà l’la nuova edizione del “”, festival open-air che da anni ospita le migliori realtà che il nostro territorio ha generato.A capo di un bill di tutto rispetto, nelle vesti di headliner, ci saranno gli; la leggendaria band di Manuel “Manny” Merigo e soci ha appena rilasciato “Denso Inganno”, l’album del ritorno sul mercato discografico dopo ben 22 anni di silenzio. Questo nuovo lavoro a pochi giorni dalla sua uscita continua a riscuotere i consensi di pubblico e critica.Chiamati a ricoprire il ruolo di co-headliner, un’altra storica band della scena metal tricolore: i! Attualmente impegnati nelle date a supporto del loro ultimo disco “Cowards Empire”, uscito ad Aprile 2016 via Punishment 18 Records.Con loro inoto e rodato combo tharsh/hardcore milanese, seguiti daCome nelle edizioni precedenti la location sarà il campo sportivo di Gerenzano, dotato di vari punti gastronomici, ristoro e bar a prezzi popolari. L’ingresso è gratuito.Domenica 11 Giugno 2017Blood in GerenzanoIN.SI.DIA, NODE, PIGSPEED, BULLET-PROOF, AWFUL, NETHERBLADE, LAST CALL FOR THE ROADCampo Sportivo - Gerenzano (MI)INGRESSO GRATUITOIn collaborazione conBEER ‘N’ SOUL