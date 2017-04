Dal 12 Maggio all’11 Giugno torna l’imperdibile appuntamento col festival più alternative, metal, rock di Milano.L’estate sta arrivando e con essa l’8° edizione del, ormai divenuto non solo un appuntamento ma una certezza della musica alternative nel milanese. Il Rock In Park è una realtà in continua crescita e, per quest’edizione, sono stati convocati, oltre a gruppi molto apprezzati dell’underground italiano, anche performers di fama internazionale. Iloffrirà un’anteprima del festival il 6 maggio con i TWELVE FOOT NINJA (AUS) e gli UNEVEN STRUCTURE (FRA), un evento da non perdere!Quest’anno, oltre ad ascoltare la miglior musica live underground per un mese intero, presenzieranno food trucks nel parco antistante alla sala concerti per due week-ends: il primo in apertura, dal 12 al 14 Maggio e il secondo in chiusura, dal 9 all’11 Giugno.Anche per questa serie di date gli organizzatori hanno dato il massimo coinvolgendo nomi noti e non,dal livello internazionale a quello più di nicchia, per garantire a chi ci segue e sostiene sempre il nostro “marchio di fabbrica”.Di seguito il bill completo con il running order:ingresso 15€TWELVE FOOT NINJAUNEVEN STRUCTUREingresso gratuitoFOOD TRUCKS FESTKILLIN BAUDELAIREALLIS ON AIRBLANKMAD MUSEUM+ djset ANGELDEVIL ROCKingresso gratuitoFOOD TRUCKS FESTJASPERSOLDIERS OF WRONG WARWATERDROPCLOROSUVEGA+ djset ANGELDEVIL ROCKingresso gratuitoFOOD TRUCKS FESTRIGO RIGHETTIKATMAILE TENDENZEingresso gratuitoSIVERALWISHITELLARETROLOVEingresso 5€ANDEADDUSTINEYESTHE FRENCH LEAVEVOSCODingresso 12€NOVEMBREBLACKMAIL OF MURDERCARVEDingresso 10€COURAGE MY LOVEHALFLIVESSLOWMOTHERingresso gratuitoROYAL BRAVADAIL DILUVIOMR KNOW IT ALLingresso 5€PLAN THE FUGAFLEURS DES MALADIVESPUSH BUTTON GENTLYingresso 8€REZOPHONICMOTEL NOIREINFRAREDDOWN THE STONEingresso gratuitoSAILING TO NOWEREMESMERIZEATLAS PAINingresso gratuitoDEVOTIONONMIKAGEARMS LIKE ANCHORSOUTRIDERingresso 8€DR.FEELGOOD & THE BLACK BILLIESCRIS MANTELLO+ djset vintage JHONNY BOYingresso gratuitoTHE PRICESPANKING HOUREIGHTYHATEingresso 8€BARB WIRE DOLLSCELEB CAR CRASHTHE REVANGELSingresso 42€ in cassaRHAPSODYEPICALABYRINTHingresso 25€UGLY KID JOE+ GUESTingresso gratuitoFOOD TRUCKS FESTLAMBSTONEGENUS ORDINIS DEISTARSICK SYSTEM+ djset ANGELDEVI ROCKingresso 5€FOOD TRUCKS FESTUNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDSTREWA+ djset ANGELDEVIL ROCKingresso gratuitoFOOD TRUCKS FESTspecial benefit party The Return to T.D.S.O.T.M.