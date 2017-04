A poco più di un mese dalla fine della prima parte del loro tour promozionale (oltre 50 date), i, band Lombarda giunta al terzo lavoro lungo con "" (2016), tornano con tre importanti novità.La prima è che ientreranno a far parte del roster della, agenzia nota a livello nazionale che si occupa di booking, ufficio stampa e management. Altri artisti seguiti dasono Pino Scotto, Esa (OTR), Andy (Bluvertigo).La seconda è che il 10 Aprile uscirà il videoclip di, terzo singolo estratto da "". In esso viene affrontato il tema, molto caro alla band, della migrazione (si veda anche il docuvideo "").Un ragazzo che abbandona il paese in cui è nato e cresciuto per cercare speranza altrove.La terza è che nel mese di Maggio, partirà la seconda parte del tour, impegnando la band, sui palchi di tutta Italia, da Maggio ad Ottobre.Facebook: www.facebook.com/kuadraband Youtube: www.youtube.com/kuadra100 Soundcloud: www.sound cloud.com/kuadra-1 Offical Store: www.kuadra.bigcartel.com Booking:mobile / whatsapp 349-6717317