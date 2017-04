30 Giugno e 1 Luglio 2017

L'associazione Rock My Life ha reso noto il nome del secondo artista confermato per la primaedizione del, che ricordiamo si terrà presso La Cava di Roselle () i prossimiInsieme ai già annunciati, si esibiranno sul palco del Rock My Life Festival ancheLuca Milani è un chitarrista e cantautore figlio dei 90's, periodo in cui mosse i primi passi con il trio alternative/grunge dei File, partecipando anche a importanti festival nazionali tra cui il campano Neapolis Festival e l'Heineken Jammin' Festival di Imola. Lasciata alle spalle l'esperienza intraprende il suo percorso solista in acustico nel quale si affiancherà successivamente al trio The Glorious Homeless dando più elettricità ai suoni brani ed alle esibizioni dal vivo. La band propone una miscela di hard rock con trascinanti melodie e qualche piglio dall'orientamento punk rock senza tralasciare la verve da cantautore che contraddistingue Milani.Dopo varie esperienze tra collaborazioni e live giunge al 2016 con l'album 'Fireworks For Lonely Hearts' (quarto della carriera), ben accolto da pubblico e critica e disco italiano dell'anno per 'Roots Highway'. Nello stesso periodo ha aperto, tra gli altri, anche il concerto per The White Buffalo (Sons Of Anarchy).Luca Milani & The Glorious Homeless saranno al Rock My Life Festival, dunque, nella seratadel 30 Giugno insieme a Drive Me Dead e altri nomi che saranno annunciati prossimamenteinsieme ad altri ulteriori dettagli.Nell'attesa potete gustarvi il video di 'The Best In Town', tratto dall'ultimo album:Ma non è tutto, nel mese di Giugno, testata indipendente collaboratrice nell'organizzazione del festival, festeggerà i suoi primi 6 anni di vita. Per l'occasione omaggerà i primi dieci partecipanti, con un cd promozionale di bands rock e metal italiane, all'ingresso!Per ogni singolo aggiornamento potete seguire il Rock My Life Festival dall' evento facebook e dai canali ufficiali dell'associazione riportati di seguito e, inoltre, seguendo nei social networks l'hashtag #RMLfestival