SOLDIERS OF A WRONG WAR

Tutte le date del "Countdowns Italian Tour 2017"

Annunciate oggi tutte le date del "" dei. Alle porte dell'uscita del nuovo album "", il quartetto alternative rock piemontese ha pubblicato il singolo "" venerdì 31 marzo scorso, in première su purevolume.com Il brano rappresenta un'interessante anteprima del secondo lavoro in studio in uscita il 18 aprile:saranno impegnati in un fitto calendario live, che partirà dail prossimo 22 aprile fino a tutta la prossima stagione. Le altre città protagoniste saranno. Non mancheranno di certo ulteriori novità e sorprese.Queste le date, location e venues del "Presto ulteriori su