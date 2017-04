ANEWRAGE

Il nuovo disco "Life-Related Symptoms" in streaming integrale

A cinque giorni dalla presentazione del nuovo album "" del quartetto milanese, che si terrà questo sabato 8 aprile aldi Milano, oggi una grande anteprima.La band rende disponibile tutto il nuovo lavoro in streaming integrale su YouTube. Definito come un disco stilisticamente variegato, complesso, come il più emozionale, oscuro e misterioso di sempre, con alcune tra le più belle canzoni mai scritte da parte della band. Tredici brani, canzoni catchy, capaci di offrire molteplici chiavi di lettura.Le parole della band:Due iufficiali già estratti ad oggi: un lyric per la traccia " Outside " e un official videoclip della traccia numero uno del nuovo album " Upside Down ", uscito lo scorso 30 marzo.Appuntamento quindi per ladi. Glisaranno poi impegnati in una lunga serie di concerti primaverili, oltre che sui migliori palchi della penisola, anche nelper sei date dal prossimo 24 giugno.Tutte le tappe del tour sul sito di