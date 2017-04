, a partire dalle ore 20.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana.L'evento organizzato dallo staffe vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj set fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, via Nazionale 87, 42045, Codisotto di Luzzara (RE).Sabato 8 Aprile sarà la penultima serata della stagione e volevamo fare qualcosa di particolare, quindi abbiamo pensato di fare una bella cena easy, ma molto GUSTOSA e CARICA!Ecco a voi lainsieme allee le!!!Un connubio che può sembrare strano, ma fidatevi che sarà una bomba!Dalle 20:00 apriremo per gli aperitivi e poi dalle 20.30 si va di Hamburgerata!Il menù è semplice ed economico:- Panino con Hamburger di FASSONA + condimenti vari a scelta come pancetta, cipolle, peperoni, formaggio cheddar, insalata, pomodori + salse varie- Panino con Hamburger VEGETARIANO di CECI (fatto dal nostro mastro paninaro!) + condimenti vari a scelta già elelncati sopra + salse variePer entrambe le scelte sono comprese le patatine fritte e una birra SPECIALE alla spina!!!Il costo: 12 EUROVisti i posti limitati è OBBLIGATORIA la prenotazione:Filippo 3930211898Simone 3460999681Finita la cena verso le 23:00 partiamo con lacon doppio live:A far esplodere definitivamente la serata, da Reggio Emilia arriva l'Alternative Metal graffiante delle. Dal 2011 sono fuori con un Ep e un album ""; all'attivo hanno due tour importanti di supporto con band internazionali come Crucified Barbara e Girlschool, e un tour da headliner nel Regno Unito nel 2013!Dopo i recenti cambi di formazione, sono cariche di brutto per far esplodere il Marasma!!Ad aprire la serata ci saranno da Mantova le, che con un Ep e ed un album in studio, tornano dopo qualche periodo di pausa all'attività live, per far risuonare il loro modo di vedere l'Alternative/Post Rock!ORARI DI APERTURA:Apertura h 20Inizio Cena h 20.30Inizio Live h 23.00Informazioni sul locale e bands:Pagine Facebook: