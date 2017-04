L’ultimo album, “Meliora”, ha vinto il Grammy Award e ha portato GHOST in alto nelle classifiche mondiali. Successivamente, a settembre, la band svedese ha pubblicato l’EP “Popestar” che contiene un pezzo inedito e qualche cover. Dopo aver battuto in lungo e in largo l’America, GHOST tornano in Europa con un tour che prevederà un’unica tappa italiana il 19 aprile all’Alcatraz di Milano. Si tratterà di un vero e proprio rituale che, grazie ad una produzione eccellente, piena di luci ed effetti speciali, avrà il sapore del rock esoterico. Ne rimarrete estasiati.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite Ticketone (www.ticketone.it), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti da Vertigo. Vertigo declina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00Biglietti in vendita su ticketone.it.