Grande successo per l'unica data italiana del 18 novembre aldegli, sono già stati staccato oltre 6.000 biglietti, ovvero la metà della capienza del Forum!Di questo passo non è impossibile immaginare che si possa arrivare ad un clamoroso sold outAcquista il tuo biglietto -> http://bit.ly/2iKrCJZ Pagina ufficiale dell'evento -> http://bit.ly/2jvtoQc Ricordiamo che le date confermate al momento, sono le seguentiOct 21 - Arena Ciudad De Mexico, Mexico City, MexicoOct 28 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 31 - Pepsi on Stage, Porto Alegre, BrazilNov 10 - Samsung Hall, Zürich, SwitzerlandNov 11 - Porsche-Arena, Stuttgart, GermanyNov 14 - O2 Academy, Brixton London, United KingdomNov 15 - Zenith, Paris, FranceNov 24 - RuhrCongress Bochum, Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna, Praga, Repubblica CecaNov 26 - Aegon Arena, Bratislava, SlovakiaNov 28 - Hala Koło, Varsaw, PolandNov 30 - Helsinki Icehall Jäähalli, HelsinkiDec 02 - Partille Arena, Göteborg, SwedwenDec 04 - Temodrom - Berlin, GermanyDec 09 - WiZink Center, Madrid, SpainIl biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Apertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30touring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- Drums