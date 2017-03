ANEWRAGE

HOT DOUBLE NEWS!

NUOVO VIDEO "UPSIDE DOWN" E TOUR IN UK

Doppia news per oggi in casa. A poco più di una settimana dall’uscita del nuovo attesissimo album “” per, oggi due grandi annunci per il quartetto milanese.Esce oggi il nuovo video “”, un altro estratto dal nuovo lavoro. Dopo il lyric video di “” ecco la clip della traccia numero uno di “”.Il videoclip diretto darispecchia visivamente e concettualmente ciò che viene espresso dalla canzone; lo spettatore accompagna la protagonista in un viaggio poco confortevole e viene stimolato ad analizzare la situazione da un punto di vista “diverso” da quello a cui è abituato.Ed ecco l’altra mina di oggi.sono felici di annunciare che saranno per la prima volta dal vivo in UK dal prossimo 24 giugno per ben sei date live, che vedranno protagoniste le città di Birmingham e Sheffield, tra le altre.Queste le date, location e venues:Non resta che attendere la serata di presentazione del disco, il prossimo sabato 8 aprile al Legend Club di Milano , per vedere poi la band impegnata in una lunga serie di concerti su e giù per la penisola e nella prima entusiasmante esperienza in United Kingdom. Tutte le date del tour sul sito di