DARK LUNACY

Nuova data al Padiglione 14 di Collegno (TO) il 21 aprile

tornano finalmente in tour dopo il breve stop di marzo!hanno il piacere di annunciare un nuovo appuntamento live con la dramatic death metal italiana.e soci saranno sul palco deldi Collegno (TO) il prossimo venerdì 21 aprile. Insieme a loro i, progressive death metal di Torino.La band presenterà i brani del nuovo acclamato album "" insieme ai classici della propria discografia.Padiglione 14, Collegno (TO)Venerdì 21 AprileIngresso: Info a breveRicordiamo inoltre che troveremo iin concerto ilall'insieme agliche festeggeranno il loro 15° anniversario con uno special show. More info info: booking@baganarock.com