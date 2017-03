FUROR GALLICO

Ralph Salati (Destrage) alla produzione del tanto atteso nuovo album

hanno annunciato di essere al lavoro sul nuovo album, la scelta del produttore artistico è ricaduta su(Destrage).La band si è detta molto soddisfatta da quanto emerso nelle prime fasi di lavorazione:Queste le parole diIl chitarrista deiè attualmente impegnato nella promozione dell’ultimo lavoro della band “” - uscito nell’ottobre 2016 per-, sarà per questo in tour in Europa per tutto il mese di maggio con Periphery e The Contortionist e può già vantare diversi ottimi lavori tra le varie collaborazioni già concluse e in essere in qualità di produttore.Presto ulteriori su