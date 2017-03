Grande colpo per il, è stata infatti confermata la presenza degliSi conferma inoltre che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova location IPPODROMO SNAI – SAN SIROIPPODROMO SNAI – SAN SIRO - Via Diomede 1 (ingresso da Piazzale Lotto - M1 Lotto Fieramilanocity), Milano, Italy, 20121BLIND GUARDIAN + ELUVEITIE + GRAVE DIGGER + ENSIFERUMBIGLIETTIIl costo del biglietto è di € 55,00 + diritti prevendita.Prezzo in cassa € 60,00.Le prevendite sono già disponibili attraverso il circuito TICKETONE e rivendite autorizzate.L'organizzazione raccomanda l’ acquisto dei biglietti tramite Ticketone ( www.ticketone.it ), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d'accesso agli eventi da essa prodotti. L'organizzazion e declina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso c ircuiti non autorizzati.Per info:TICKETONEBiglietti, Concerti, Spettacolo, Sport & Cultura