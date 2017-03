, band heavy metal conosciuta in tutto il mondo, pubblicano venerdì 31 marzo 2017 il loro ottavo album in studio dal titolo “su etichetta Reprise Records.Il nuovo disco arriva dopo il pluripremiato “Once More ‘Round The Sun” del 2014.L’artwork della cover e le immagini del booklet sono opera dell’artista Alan Brown.In “Emperor Of Sand” i Mastodon tornano ad una fantasiosa e complessa trama concettuale che riflette sulla natura del tempo. Inserendo il mito di un uomo condannato a morte in un deserto maestosamente malevolo, la band fa apparire come per magia granelli di un’odissea musicale e lirica che scivolano rapidamente attraverso una clessidra cosmica. “Emperor of Sand” è come un “triste mietitore” dice il batterista Brann Dailor. “La sabbia rappresenta il tempo. Se tu, o una persona che conosci, ha mai ricevuto una diagnosi di malattia terminale, il primo pensiero va al tempo. Inevitabilmente ti chiedi ‘Quanto tempo mi rimane?’”.“Stiamo riflettendo sulla mortalità”, aggiunge il bassista e cantante Troy Sanders. “Per questo motivo, il nuovo album si lega alla nostra intera discografia. Racchiude 17 anni di lavoro ed è anche una reazione diretta a ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Cerchiamo di trarre ispirazione da tutto ciò che viviamo"."Emperor Of Sand" è stato registrato in Kennesaw (Georgia) al The Quarry Recording Studio, a pochi chilometri dalla casa natale dei Mastodon in Atlanta, con il produttore Brendan O’Brien (Pearl Jam, Neil Young, AC/DC, Rage Against The Machine), già con la band nel 2009 per l’album "Crack The Skye".Durante la loro carriera, i Mastodon non hanno mai smesso di spingersi oltre i propri limiti, raggiungendo, album dopo album, vette sempre più alte. Ogni disco ha rafforzato la fedele e in continua espansione fan base. Consapevoli di doversi aspettare l'inaspettato, i fan hanno contribuito a far diventare i Mastodon ciò che sono oggi: una delle forze creative più rispettate e influenti del panorama rock mondiale.Track-listing1- Sultan’s Curse2- Show Yourself3- Precious Stones4- Steambreather5- Roots Remain6- Word To The Wise7- Ancient Kingdom8- Clandestiny9- Andromeda10- Scorpion Breath11- Jaguar God