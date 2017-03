TWELVE FOOT NINJA

Aggiunta nuova data a Torino; annunciati gli special guest del mini tour italiano

arriveranno per la prima volta in Italia ad inizio maggio. Oltre alle tre date già annunciate di Roma, Milano e Firenze, si aggiunge un quarto appuntamento per il! La band suonerà aldi Collegno (TO).Annunciati anche gli special guest delle quattro date. Saranno gli, tra le più promettenti progressive rock e tech metal band francesi! Fondata nel 2008, la band ha già girato l'Europa con acts come Protest The Hero, Textures e Tesseract. Il nuovo album "" uscirà il 21 aprile per@ PADIGLIONE 14, Collegno (TO) - Evento FB - NUOVA DATA@ TRAFFIC CLUB, Roma – Evento FB @ CYCLE CLUB, Calenzano (FI) – Evento FB @ LEGEND CLUB, Milano – Evento FB info: booking@baganarock.com www.baganarock.com