Grande show di alto livello tecnico con, ad aprire gli, che con i suoi musicisti presenterà il suo primo lavoro da solista,Tantissime collaborazioni con artisti italiani, ex membro deie deiadesso sta portando avanti il suo progetto solista, di cui l’ultima fatica è stata pubblicata nel 2016, un live album dal titoloVoce duttile e intensa, personaggio carismatico ed esuberante,farà tappa anche alper il suoIl ‘’guitar hero’’proporrà sul palco delil suo progetto, dal titolo, con i suoi musicisti, per un hard & heavy sopraffino e ricercato fin da subito molto apprezzato. E’ il suo primo lavoro da solista, pubblicato dallae del quale è recentemente uscito il videoclip della canzone ‘’’’.Glidi Amelia propongono un nu metal groove intraprendente e massiccio. Hanno iniziato il loro percorso nel 2011 e registrano nel 2015 un primo EP,, avendo ottimi riscontri. Nel 2016 pubblicano un secondo EP dal titoloe fanno da apripista a live di note band, come le Nervosa, i Rezet e i Destruction.FormazioneVenerdì 28 aprile 2017Apertura cancelli ore 20,00Inizio Live ore 22,00Ingresso 8 €Via tiburtina 87000155 Roma (RM)Locale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 450, 163, 409Metro B1 Santa Maria del Soccorso o Ponte Mammolo